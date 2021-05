Vendée : il percute un poteau EDF avant de prendre la fuite, 30 habitations privées d'électricité

Aux Brouzils (Vendée), une voiture a percuté le mur d'un garage, un poteau électrique et un coffret gaz ce lundi 24 mai, vers 8 heures. Après cet accident, le conducteur a pris la fuite. La route départementale D61 est coupée toute la journée et 30 habitations n'ont plus de courant.