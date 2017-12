Vendée : il se promenait avec un fusil factice en plein centre-ville de la Roche sur Yon

Un garçon de 18 ans a été mis en joue par des policiers à la Roche sur Yon ce vendredi au petit matin. L'alerte avait été donnée par des riverains : le suspect se promenait avec un long fusil noir. C'était en fait un jouet.

Il est environ 5h30 ce vendredi matin : des policiers interviennent sur un accident de la circulation, mettant en cause un conducteur qui a bu. Soudain, leur radio crépite. Le commissariat vient de recevoir plusieurs appels simultanés pour signaler un homme armé dans le centre-ville. Selon ces témoins, l'homme se tient à l'angle d'une rue près du boulevard d'Italie, caché derrière un engin de chantier. Et il est armé d'un long fusil noir.

Aussitôt, l'équipage quitte les lieux de l'accident. Quand ils arrivent sur place, les policiers ne savent qui ils ont en face d'eux. Ils dégainent leurs armes de service, mettent le suspect en joue et lui intiment l'ordre de se coucher au sol. Le suspect s'exécute sans broncher. Et pour cause : quand ils s'approchent, les fonctionnaires découvrent que le long fusil noir n'est en réalité qu'un jouet. Sauf que dans la pénombre, il est bien difficile de faire la différence. Après un rapide interrogatoire, les policiers lui confisquent son arme factice, le laisse repartir, et retournent sur les lieux de l'accident où les attend toujours le conducteur en état d'ivresse.

Âgé de 18 ans, l'auteur des faits est inconnu de la justice. Il sera convoqué au commissariat pour y récupérer son jouet, et y recevoir un bon sermon. Certes, la loi n'interdit pas de circuler avec une arme factice. Mais dans le contexte d'état d'urgence, ce genre de plaisanterie aurait pu mal tourner.