Vendée : ils s'apprêtaient à voler un distributeur de billet, le maire les surprend

Le maire de Foussais-Payré en Vendée a été agressé par quatre hommes dans la nuit de lundi à mardi. Ces derniers avaient l'intention de s'en prendre à un distributeur automatique de billets à l'aide d'un tracteur qu'ils ont tenté de voler.

Le maire de Foussais-Payré, un village proche de Vouvant en Vendée, a été agressé par des hommes cagoulés dans la nuit de lundi à mardi. L'élu les a surpris alors qu'ils tentaient de voler un tracteur appartenant à la commune et stationné sur le parc de l'atelier municipal. C'est un habitant qui a alerté le maire vers trois heures du matin, ce dernier a pris sa voiture pour se rendre sur place, seul.

Véhicules brûlés pour effacer toute trace

Arrivé sur la place de l'église, Daniel Aubineau surprend alors quatre hommes et les éclaire avec ses phares, les malfaiteurs cagoulés montent dans une voiture et foncent sur le maire pour lui faire peur. Parvenus à sa hauteur, ils descendent et cassent la lunette arrière du véhicule. "Je les ai dérangés" raconte l'élu qui se réfugie chez un ami pendant que le groupe prend la fuite après avoir mis le feu au tracteur et à deux autres véhicules, une voiture et un fourgon volés quelques jours plus tôt.

Les gendarmes ont la conviction que les malfaiteurs voulaient s'en prendre au distributeur de billets du Crédit Agricole.