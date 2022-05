Vendée : incendie d'un hangar de la Cavac à Sainte-Gemme-la-Plaine

Un incendie s'est déclaré, ce lundi matin, au niveau d'un hangar de la Cavac, à Sainte-Gemme-la-Plaine. Six employés ont été incommodés par les fumées.

Une vingtaine de pompiers de Vendée sont intervenus pour un incendie à Sainte-Gemme-la-Plaine tôt ce lundi matin. Un peu après 6 heures, le feu a pris au niveau de la toiture, du convoyeur et des gaines d'extraction d'un hangar de 5.000 m2 contenant du blé et du maïs.

Des salariés incommodés par les fumées

Ils ont réussi à éteindre le feu et à éviter qu'il se propage. Il y avait sept salariés sur place. Six ont été incommodés par les fumées dont trois qui ont été transportés dans les hôpitaux de Luçon et de Fontenay-le-Comte.