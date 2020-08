Vendée : Interpellés aux Sables d'Olonne six heures après avoir embouti un portail à La Roche sur Yon

A La Roche-sur-Yon, vers 1h du matin dans la nuit de lundi à mardi, un portail d'accès au Conseil départemental de la Vendée est endommagé. Sur les lieux, les policiers ne trouvent que des morceaux de plastique et des traces de freinage sur la chaussée, ce qui semble indiquer qu'un véhicule a percuté le portail.

A 6h30, aux Sables d'Olonne, d'autres policiers remarquent eux, un véhicule en stationnement, sérieusement endommagé, les clés sur le contact. Informés de ce qui est survenu quelques heures plus tôt à La Roche, ils décident de surveiller le véhicule. Deux hommes arrivent, montent dans la voiture et quittent la place de parking, avant d'être contrôlés un peu plus loin. Ils sont en état d'ivresse et sont conduits au commissariat.

Le conducteur, un homme de 35 ans domicilié en région parisienne est mis en garde à vue tandis que son passager, un Yonnais de 44 ans est placé en cellule de dégrisement. Un peu plus tard, ce dernier explique qu'il a fait connaissance par hasard avec le conducteur à La Roche- sur-Yon, qu'il a beaucoup bu et qu'il a un vague souvenir d’un choc important. Le conducteur qui avait près de 2 grammes d'alcool par litre de sang est poursuivi pour accident matériel de la circulation avec dégâts au domaine public, délit de fuite, défaut de maîtrise, défaut d’assurance et conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.