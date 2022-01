Vendée : "Je pensais que c'était dans mon rêve", la maison de leur voisin explose pendant la nuit

"On dormait, quand on a entendu une grosse explosion", se souvient Gilles, qui habite dans le bourg de Champgillon. Ce dimanche 2 janvier, en fin de matinée, il observe les décombres de la maison de son voisin, incrédule. Quelques heures plus tôt, pendant la nuit, elle a été entièrement détruite par une explosion qui a tué son propriétaire, un homme de 72 ans.

C'est parti très vite, avec un incendie gigantesque

"Ma femme me réveille et me demande si j'ai entendu l'explosion, poursuit l'habitant. Oui, mais je pensais que c'était dans mon rêve. Et puis on a regardé par le fenêtre de notre chambre et on a vu des flammes de 20 mètres de haut."

"C'est parti très vite, avec un incendie gigantesque, assure Françoise Baudry, la maire de Saint-Juire-Champgillon. On suppose que ce sont des bouteilles de gaz [qui ont explosé]. Il y a eu une quinzaine de véhicules, une trentaine de pompiers plus les chiens qui sont venus de Nantes ; ce sont d'ailleurs eux qui ont ensuite découvert le corps."

C'est Guillaume, un des voisins les plus proches, qui est arrivé le premier sur place. "Je n'ai pas pu rentrer parce que ça rayonnait de trop et il n'y avait plus rien à faire, tout le premier étage s'était effondré", raconte-t-il.

Le suicide est une hypothèse

"Il n'aimait pas côtoyer les gens, c'est quelqu'un qui vivait vraiment seul", révèle la maire de la commune. Son frère l'avait eu au téléphone la veille au soir, il m'a dit qu'il n'était pas bien du tout. C'était quelqu'un de très dépressif, donc on ne peut que supposer qu'il s'agit d'un suicide. On a d'autres éléments qui pourraient pencher pour cette version."

Des rubalises ont été installées, puis les services du département ont bloqué la route en fin de matinée. © Radio France - Paul Sertillanges

Les décombres ont recouvert la route départementale d'à côté, bloquant cet accès au bourg. Ils ne seront retirés que lorsque les enquêteurs donneront leur feu vert, après leurs investigations.