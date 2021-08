L'émotion était palpable dans le petite commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée après le meurtre du Père supérieur de la communauté des frères missionnaires Montfortains, ce lundi. Partagés entre colère et tristesse, de nombreux habitants se sont recueillis devant les locaux de la congrégation.

Vendée : "Je ressens un grand vide", entre tristesse et colère après le meurtre d'un prêtre

Le bruit s'est répandu en quelques heures, ce lundi. A la radio, à la télévision ou en allant faire leurs commissions, les quelque 3.600 habitants de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée ont soudain compris pourquoi le ciel était si gris, au beau milieu du mois d'août. Dans leur commune, l'effroyable venait de se produire avec le meurtre du Père Olivier Maire, dont le corps a été retrouvé dans une chambre des locaux de la communauté des frères missionnaires Montfortains. Mais chez certains, la tristesse a subitement laissé place à la colère et à l'incompréhension quand ils ont appris que le meurtrier présumé était également soupçonné d'avoir incendié la cathédrale de Nantes.

Des fleurs et des fidèles venus se recueillir

A quelques mètres de la trentaine de journalistes locaux et parisiens ayant fait le déplacement, Mickaël entre dans la basilique Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, là où le pape Jean-Paul II était venu se recueillir le 19 septembre 1996, devant des centaines de fidèles. "Je suis choqué, il n'y a pas de mot pour décrire ce que je ressens, souffle ce croyant, chapelet au cou, venu comme d'autres se recueillir. Je ne comprends pas qu'on puisse tuer quelqu'un qui vous accueille, qui est gentil, généreux. J'ai du mal à accepter, pour moi ce n'est pas possible."

J'ai été abasourdi d'apprendre que l'homme qui aurait tué le Père Maire est le même que celui qui a mis le feu à la cathédrale.

Devant la façade de la résidence des missionnaires Montfortains, quelques bouquets de fleurs sont déposés. "Vous sentez l'émotion que j'ai en moi, confie le frère Claude Marceau qui côtoyait la victime au quotidien. On ne l'oubliera pas." "Je ressens un grand vide", poursuit Nicolas, un fidèle qui a travaillé pendant 17 années pour la congrégation.

Le ministre de l'Intérieur hué

Dans la commune située à une dizaine de kilomètres de Cholet, le choc se lit sur les visages. L'incompréhension également. "J'ai été abasourdi d'apprendre que l'homme qui aurait tué le Père Maire est celui qui a mis le feu à la cathédrale", lâche un Nantais en vacances. "Ce n'est pas normal, embraye Marie-Thérèse. Qu'il reste à Nantes ou qu'il aille ailleurs, mais pas chez nous." "Et puis, comment se fait-ce qu'il soit dehors si tôt, colère son mari, Guy. On n'imagine pas que ce genre d'évènement peut arriver chez nous, c'est lamentable."

Dans l'après-midi, à l'annonce imminente de l'arrivée du ministre de l'Intérieur, venu rendre hommage au Père Olivier Maire, dont il a salué "l’esprit d’accueil et de charité", une foule s'est créée devant les grilles de l'entrée de la résidence de la congrégation religieuse. Probablement informé, le convoi de Gérald Darmanin a emprunté un autre accès. Il aura permis au locataire de la place Beauvau d'éviter d'entendre plusieurs habitants, passablement en colère et dans l'attente de réponses, de le huer et de réclamer sa démission.