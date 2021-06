Vendée : l’entreprise PRB touchée par une cyberattaque

Une cyberattaque a frappé l’entreprise vendéenne PRB dans la nuit de vendredi à samedi. L’entreprise, implantée aux Achards, près des Sables d’Olonne, est spécialisée dans la production de revêtements de façade pour le bâtiment. Elle est aussi connue pour être un des sponsors historiques de bateaux du Vendée Globe. PRB emploie environ 650 salariés. "Ils ont tous été invités à rentrer chez eux" indique le PDG, Jean-Jacques Laurent.

"Hors de question de payer une rançon" - Jean-Jacques Laurent, PDG de PRB

L’attaque a été détectée très tôt ce vendredi matin. "Il y avait un message sur les écrans, et une demande de rançon. Il est hors de question de payer", indique encore le chef d’entreprise. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

La procédure prévue a été respectée : "Le support informatique est alerté et on débranche tout. Du coup, toute l'activité est stoppée". Production, livraisons et bureaux sont à l’arrêt. Seuls restent sur place, et pendant au moins tout le week-end, les informaticiens de l'entreprise, aidés par un prestataire extérieur. Les responsables espèrent que tout sera réparé en début de semaine prochaine.

PRB est la deuxième grosse entreprise vendéenne a être touchée par une cyberattaque depuis le début de l’année 2021. Le 19 février, le géant du bateau de plaisance, Bénéteau, dont le siège est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avait également été victime d'une attaque, avec demande de rançon. L’activité avait été perturbée pendant plusieurs semaines.