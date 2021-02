Vendée : la remorque du camion s'embrase sur l'autoroute, 27 tonnes de conserves partent en fumée

"Le chauffeur a fait preuve de beaucoup de sang-froid", confie une employée du gestionnaire de l'autoroute A 83 qui relie Nantes à Bordeaux. Il est à peine plus de 16 heures, ce lundi, lorsque le conducteur s'aperçoit de la crevaison d'un des pneus de son semi-remorque. Il décide alors de s'arrêter à l'entrée de l'aire de Vendée, à hauteur de Sainte-Hermine, située à quelques centaines de mètres. Et c'est à ce moment-là que la remorque s'embrase totalement.

L'aire de repos fermée pendant plusieurs heures

Les dégâts auraient pu être très important. C'était sans compter sur la réactivité du chauffeur poids-lourd qui, en une poignée de minutes, réussit à détacher son chargement du tracteur. L'homme s'en sort sain et sauf mais pas le chargement. Quelque 27 tonnes de boîtes de conserves sont entièrement détruites. Sur place, les sapeurs-pompiers de Vendée parviennent à venir à bout des flammes. Quant à l'aire d'autoroute, elle a été fermée entre 16 heures et 20h30 dans le sens Nantes-Niort, le temps pour les techniciens de nettoyer la chaussée et dégager la remorque calcinée.