Vendée : la voiture fonce dans un arbre, le conducteur et deux enfants gravement blessés

Une voiture a percuté de plein fouet un arbre sur une route à la sortie de Pouzauges, en direction de Saint-Mesmin (D960), ce vendredi après-midi en Vendée. Elle roulait vite, selon les pompiers qui sont intervenus sur les lieux de l'accident en milieu de journée, à hauteur du lieu-dit Monplaisir. Cinq personnes sont blessées, dont plusieurs enfants.

Le conducteur de 64 ans a dû être désincarcéré, il est en état d'urgence absolue, tout comme deux enfants de 8 et 10 ans, un petit garçon et une petite fille. Les deux autres enfants présents, deux filles de 14 et 3 ans, sont blessées plus légèrement. Une petite vingtaine de pompiers ont été mobilisés sur cet accident.