Vendée : le brouillard réduit la visibilité, encore un automobiliste piégé sur le passage du Gois

On ne compte plus le nombre d'automobilistes surpris par la rapide montée des eaux sur le passage du Gois, entre l'île de Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer. Le dernier en date est un homme de 28 ans qui s'est fait piéger par la submersion de la route, ce lundi matin. La visibilité était mauvaise.