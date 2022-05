Vendée : le nombre de tués sur les routes multiplié par deux depuis le début de l'année

Les chiffres de la sécurité routière sont mauvais en Vendée. Déjà 22 accidents mortels depuis janvier, c'est le double par rapport à l'an dernier. La préfecture demande à la police et à la gendarmerie de renforcer les contrôles avec le pont de l'Ascension qui arrive. Chacun doit faire des efforts au niveau de son comportement sur la route dit aussi Franck Thomas, le directeur de l'association Prévention routière en Pays de la Loire, invité de France Bleu Loire Océan ce mardi matin.

On se dirige vers des niveaux d'avant Covid-19

On a l'impression qu'après une, deux années de baisse, ça finit toujours par repartir à la hausse et qu'on ne s'en sortira jamais de ces accidents. "C'est vrai qu'avec ce chiffre là, on retrouve un niveau haut d'accidents et de nombre de tués sur les routes, on est sur la pente qui nous emmène sur les niveaux d'avant la crise sanitaire. Et en cela, effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle. On reprend des mauvaises habitudes, on va dire ça comme ça."

Des problèmes de comportements individuels

Est-ce-que le fait qu'on sorte un peu de l'épidémie, qu'on ait levé les restrictions sanitaire, ça fait se dire à certains conducteurs : j'ai retrouvé un peu plus de liberté de ce côté-là, je fais pareil sur route, quitte à se mettre en danger ? "C'est vrai qu'on est dans une période ou on retrouve de la mobilité. Les niveaux de circulation redeviennent ceux qu'ils étaient il y a deux ans et on reprend des mauvaises habitudes. L'alcool, les refus de priorités, les vitesses inadaptées. On est bien sur des questions de comportement où on retrouve les mauvaises habitudes de l'avant Covid-19."

Il faut que chacun s'interroge sur ses mauvaises habitude : le téléphone au volant, une vitesse un peu au-dessus de la limite, etc

Qu'est ce qu'on peut faire pour éviter ces mauvais comportements ? Ces automobilistes qui se mettent eux-mêmes en danger, qui mettent aussi les autres en danger, qui n'ont pas cette conscience que la route, il faut la partager, que chacun doit faire attention. "Notre association, l'association Prévention routière, rappelle qu'il faut en permanence revenir sur les questions de comportements individuels. On voit bien qu'il n'y a rien d'acquis et chacun doit s'interroger sur ses mauvaises habitudes. Comme le téléphone au volant de temps en temps, une vitesse un peu au-dessus de la vitesse autorisée. C'est tout ça qui fait la sécurité de tous sur la route et c'est pour ça que les actions de prévention nous semblent importantes. Se réinterroger sur ces pratiques de conduite, on le fait peut être pas suffisamment, mais en tous les cas, on sait bien qu'il n'y a rien d'acquis sur le sujet. Même si on a eu le permis il y a bien longtemps, il faut se réinterroger sur ses habitudes et ses mauvaises habitudes."