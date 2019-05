Vendée : le père soupçonné d'avoir tenté de tuer sa fille trisomique parle d'une tentative de suicide commune

Les Sables-d'Olonne, France

L'homme mis en examen pour tentative d'assassinat sur sa fille de 24 ans, atteinte de trisomie 21, assure qu'il s'agit d'une tentative de suicide commune à laquelle il aurait renoncé au dernier moment. C'est ce qu'il a déclaré aux enquêteurs dans les premières heures après que la police a trouvé sa voiture en partie dans la mer, avec sa fille à l'intérieur, aux Sables-d'Olonne le vendredi 19 avril au petit matin.

Le quinquagénaire est originaire de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Il était parti en vacances dans la station balnéaire vendéenne avec sa fille. La mère, avec qui il est en instance de séparation, menaçait selon lui de demander le placement de la jeune femme handicapée.

"J'avais prévu qu'on rejoigne le paradis", dit le père

A la nuit tombée, il roule en voiture jusqu'au bord de mer et pénètre sur une cale de mise à l'eau. Il a préparé un cocktail de médicaments, des anxiolytiques. Une dose pour lui, une dose pour sa fille. Il est une heure du matin, ou plus tard, il n'arrive pas à se souvenir précisément devant les enquêteurs.

La voiture s'enlise dans le sable, et l'eau commence à monter. "J'avais prévu qu'on rejoigne le paradis", dit-il plus tard aux enquêteurs. Mais vers cinq heures du matin, avec la marée montante, les vagues se font plus fortes. L'homme dit qu'il a pris peur, qu'il change d'avis, sort, se traîne jusqu'à la première maison en bord de mer et tambourine à la porte.

Les policiers retrouvent sa fille en hypothermie dans la voiture

L'occupante, réveillée par le bruit et apeurée, prévient la police. Les agents arrivent, sortent la jeune femme trisomique de la voiture. Elle est en état d'hypothermie, incapable de parler. Les pompiers la transportent à l'hôpital, le père également. Ses propos sont incohérents, et il parle d'abord d'un accident de voiture.

Plus tard, devant les enquêteurs, le père assurera que sa fille était consentante, et qu'ils avaient décidé d'un commun accord de mettre fin à leurs jours. Le père est poursuivi pour tentative d'assassinat et l'enquête a été confiée à un juge d'instruction. Il a été placé en détention provisoire, placement qu'il a contesté devant la cour d'appel.