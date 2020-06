Vendée : le témoignage d'une jeune femme victime de cyber-harcèlement

Elle a aujourd'hui 18 ans et se dit bien remise de cette douloureuse expérience : Aliya Chartier, originaire de La Chapelle-Palluau, en Vendée, vient de publier un livre, "Juste une histoire de nudes", pour raconter son histoire, qui aurait pu être dramatique… Le récit qu'elle donne s'est déroulé quand elle avait 14 ans. Elle était alors en 3°.

C'est avant tout l'histoire d'une adolescente très mal dans sa peau et qui a l'impression d'être rejetée par les autres : « on se moquait souvent de moi, on me disait que j’étais moche, je n’intéressais personne ». Alors, Alya va sur internet pour faire des rencontres. Une relation, numérique se crée avec un certain Alexandre. C'est évidemment un pseudo, et il sait parler à la jeune fille. Il comprend sa détresse et en profite, d’abord en la couvrant de compliments, puis, petit à petit, en lui demandant de prouver son amour.

Il lui demande des photos dénudées

Aliya tombe littéralement sous l'emprise de cet Alexandre : « j’avais envoyé des photos de mon visage, et très vite, il m’a demandé plus : tu m’envoies tes seins, comme ça, je suis sûr que tu m’aimes vraiment et que tu me fais confiance ». Et voilà l’erreur commise par une jeune fille déboussolée… Le chantage affectif fonctionne : une photo des seins, ensuite ce sont des dizaines et des dizaines d'autres images qu'elle finira par envoyer, à n'importe quelle heure, quand il le demande. Et puis, son interlocuteur décide de tout arrêter : « je t'ai bien fait jouer des maracas, mais maintenant, c'est terminé ».

L'histoire, malheureusement classique, continue : des élèves du collège lui disent l'avoir reconnue sur des photos vues sur internet. Elle est en souffrance, et se taille le poignet avec un compas. C'est ce qui va alerter ses parents. Une plainte est déposée, mais à ce jour, le responsable de cette affaire n'a pas été identifié.

Aliya, elle, a été aidée pour remonter la pente, mais le fait de se lancer dans l'écriture de ce livre, il y a deux ans, lui a aussi permis d'y voir plus clair. Elle reçoit beaucoup de messages de jeunes femmes, anciennes victimes, qui disent avoir été aidées par la lecture de son témoignage.

A écouter : le reportage sur l'histoire d'Aliya Chartier Copier

Si vous êtes intéressé par le livre "Juste une histoire de nudes" d'Aliya Chartier, vous pouvez la contacter : aliya.chrt@gmail.com