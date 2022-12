Vendée : les contrôles routiers vont se multiplier pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et le 1er-Janvier

Le préfet de Vendée prévient : gendarmes et policiers vont multiplier les contrôles ce samedi et ce dimanche, à l'occasion des festivités du Nouvel-An. Plus de 150 gendarmes et policiers seront mobilisés. "La conduite sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants fera l'objet d'une vigilance accrue des forces de l'ordre qui ne manifesteront aucune tolérance vis-à-vis des infractions relevées", indique la préfecture dans son communiqué.

2022 restera comme une année noire sur les routes de Vendée avec, selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture, 49 décès contre 33 en 2021. Selon la préfecture, dans un quart de ces drames, on retrouve l'alcool et les stupéfiants.