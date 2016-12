Vendée : les gendarmes lancent un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un mineur

Les gendarmes de Vendée lancent un appel à témoins pour retrouver un mineur de 17 ans. Le jeune homme a disparu dans la nuit du 26 au 27 décembre, et reste introuvable depuis.

Il a un look qui ne passe pas inaperçu : un garçon de 17 ans est porté disparu depuis le début de semaine. Et après plusieurs jours de recherches, les enquêteurs jugent cette disparition inquiétante. Ils lancent donc un appel à témoins pour retrouver la trace de Guy Rouyer.

Lundi soir, il a passé la soirée chez un ami à Antigny, près de la Chataigneraie dans l'est du département. Mais l'alcool aidant, les deux amis se sont séparés fâchés. Guy Rouyer a quitté les lieux, pieds nus. Depuis, personne ne l'a revu.

Le jeune homme a 17 ans, il mesure 1m84, a les yeux bleus et les cheveux châtains, coiffés en crête. Il porte également deux piercings à l'oreille gauche, et un appareil dentaire. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de couleur sombre, et un sweat-shirt à capuche noir, portant des inscriptions. Autre détail troublant : il a quitté le domicile de son ami pieds nus.

Sous le coup de la colère, le jeune homme aurait pu se diriger vers Poitiers, sa ville d'origine. Pour cela, il a pu faire du stop, utiliser le covoiturage ou emprunter les transports en commun.

Si vous avez croisé la route de ce jeune homme à l'allure particulière, vous devez contacter la Gendarmerie de la Châtaigneraie au 02.51.69.60.16.