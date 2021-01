Les gendarmes de Luçon ont retrouvé le propriétaire de "Narcos", ce chien abandonné attaché à un arbre

La découverte d'un chien abandonné et attaché à un arbre par un chasseur dimanche 3 janvier a fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Les gendarmes ont retrouvé le propriétaire de l'animal. Il s'est expliqué sur l'abandon de son animal.

L'histoire a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Dimanche 3 janvier, un chasseur de Luçon, en Vendée, trouvait par hasard un chien abandonné, attaché à un arbre avec une gamelle vide, visiblement affamé et affaibli. "La personne qui a fait ça, elle n'aime pas les animaux", réagissait alors Frédéric, le chasseur, sur France Bleu Loire Océan. Cette personne, les gendarmes de Luçon l'ont retrouvée.

Abandonné faute d'argent pour le nourrir ?

Deux enquêteurs de la communauté de brigades de Luçon ont rapidement identifié le propriétaire de l'animal, un jeune homme d'une vingtaine d'années habitant la ville. Il a reconnu avoir abandonné Narcos, son croisé Boxer-Labrador âgé de deux ans et demi, "pour des raisons financières. Il travaille dans la restauration et avec la crise sanitaire, il a perdu son travail. Il n'avait plus les moyens de le nourrir", explique Pierre Dubos, le commandant de la gendarmerie de Luçon.

Le propriétaire du chien travaille dans la restauration et avec la crise sanitaire, il a perdu son travail. Il n'avait plus les moyens de le nourrir

Le jeune homme a déclaré aux gendarmes qu'il a bien essayé de donner l'animal, mais personne n'en aurait voulu. Alors, le jour du nouvel an, il a attaché le chien à un arbre tout près d'une école, le long d'un petit cours d'eau pour qu'il puisse boire, et avec une gamelle remplie. Ce n'est que deux jours plus tard que le chasseur a retrouvé l'animal.

Le maître convoqué devant la justice

Le propriétaire sera poursuivi, il est convoqué devant la justice au mois d'avril pour abandon volontaire d'un animal domestique, dans le cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Quant à Narcos, il est toujours à la fourrière intercommunale de Luçon où il reprend petit à petit des forces. Avec le scandale suscité par son abandon sur les réseaux sociaux, des dizaines de familles ont déjà contacté le refuge pour lui trouver une nouvelle maison.