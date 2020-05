Vendée : les plages des Sables d'Olonne et de l'île d'Yeu autorisées à rouvrir

Les plages des Sables d'Olonne et de l'île d'Yeu sont les premières à pouvoir rouvrir en Vendée. Le préfet, Benoit Brocart, vient de signer deux arrêtés en ce sens. Ces ouvertures vont se faire sous certaines conditions. L'accès aux plages est autorisé du lever au coucher du soleil. Il sera possible de se promener, de se baigner, de pêcher à pied et de pratiquer des sports individuels. Les règles sanitaires et de distanciation sociale devront être respectées.

En revanche, il est interdit d'être statique, assis ou allongé sur la plage. Les mairies des Sables d'Olonne et de l'Ile d'Yeu se sont engagées à effectuer régulièrement des contrôles.