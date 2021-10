Vendée : plus de 1500 participants à une rave party au Poiré-sur-Vie ce week-end

Une rave party a été organisée au Poiré-sur-Vie ce week-end. Au moins quatre "teufeurs" en état d'ébriété, ou ayant consommé des stupéfiants, ont été pris en charge et évacués vers des centres hospitaliers. Dix-huit secouristes ont été envoyés sur les lieux, avec trois véhicules de secours et une tente d'accueil, selon la Protection civile. "L'organisateur de l'événement et le propriétaire estiment" qu'il y a "entre 1.500 et 2.000 teufeurs sur place", indique-t-elle dans un communiqué.

La préfecture a sollicité la Protection civile dimanche matin, car les pompiers étaient fortement sollicités par les intempéries.