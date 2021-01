Vendée : plusieurs incendies dans la nuit de mercredi à jeudi

Un incendie a ravagé une maison dans la nuit de mercredi à jeudi sur la commune du Bernard en Vendée. Quand les pompiers sont arrivés à 23h, le bâtiment de 150m2 était totalement embrasé. Un homme de 73 ans est légèrement blessé. C'était au Lieu-dit Les Rabretières.

Plusieurs feux de cheminées et de poêles à bois

Les pompiers de Vendée sont également sortis à cinq reprises depuis mercredi soir pour des incendies de chauffage au bois, deux feux de poêle à granulés, à 18h30 aux Sables d'Olonne et quart d'heure plus tard à La Bruffière et trois feux de cheminée, à 21.30 à Saint-Philbert de Bouaine, 22h à Aizenay et 22h30 a Thiré. Il n'y a pas de blessé.