Vendée : plusieurs voitures incendiées dans un quartier habituellement calme de La Roche-sur-Yon

Trois voitures ont brûlé et une a été volée dans la nuit de vendredi à samedi à la Roche-sur-Yon dans le quartier paisible du Val d'Ambroise. Les enquêteurs privilégient la piste d'incendies volontaires.

"Je vis ici depuis 20 ans et je n'ai jamais vu ça", témoigne une habitante de la rue Alexandre Ribot à la Roche-sur-Yon en Vendée. Dans le quartier habituellement très calme du Val d'Ambroise, trois voitures ont en effet été incendiées, dans trois rues différentes, à quelques minutes d'intervalle vers 3h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Un quatrième véhicule a même été volé.

De la fumée jusque dans les maisons

Personne n'a été blessé mais certains riverains racontent que la fumée est entrée dans certaines maisons. "J'ai été réveillé par l'alarme du détecteur de fumée", raconte l'un d'eux. C'est en effet en face de chez lui qu'une des voitures a brûlé. L'incendie a fait fondre le volet en plastique de la maison contre laquelle le véhicule était stationné. Quelques rues plus loin, un compteur de gaz a dû être changé suite à un deuxième feu de voitures.

"Nous nous sommes tous retrouvés dehors en pijama au milieu de la nuit"

"Ces scènes sont totalement irréalistes quand on connait notre quartier. Ce sont des choses que l'on voit dans des grandes villes, mais chez nous ça n'était jamais arrivé", s'indigne une habitante. La police, qui s'est rendue sur place, privilégie la piste des incendies volontaires et entendra les témoins et les victimes à partir de ce lundi.