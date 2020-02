Vendée : trois bénévoles de l'association Sea Shepherd en garde à vue pour avoir exposé des dauphins morts

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, France

Trois bénévoles de Sea Shepherd ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi 11 février 2020 après-midi à la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) pour avoir exposé les cadavres de trois dauphins retrouvés morts dans la matinée, dont un bébé, a indiqué à France Bleu Loire Océan la présidente de l'association. Plus tôt dans la matinée, un autre militant a été entendu par la gendarmerie pour avoir lui aussi exposé un cadavre de dauphin la semaine dernière, mais il en est ressorti libre. Le parquet des Sables-d'Olonne se refuse à tout commentaire.

Des militants qui dérangent

D'après l'association, les opérations de sensibilisation qu'ils réalisent depuis l'année dernière sur la côte vendéenne ne plaisent pas aux pêcheurs et affirme que "le parquet des Sables-d'Olonne a une oreille attentive à leurs revendications", ce qui aurait conduit à cette interpellation. La Vendée serait le département où il y a le plus d'échouages de cétacés à cause de la pêche intensive.

Pour l'instant, la présidente de Sea Shepherd France Lamya Essemlali n'envisage pas de porter plainte.