Vendée : recherché pour un délit de fuite, il ne s'était pas rendu compte qu'il avait renversé un piéton

Un avis de recherche avait été diffusé jeudi pour rechercher l'auteur d'un délit de fuite présumé qui a renversé un piéton dimanche dernier. L'homme s'est reconnu et s'est présenté de lui-même à la gendarmerie. Le parquet n'a pas engagé de poursuites pour le moment.

La Faute-sur-Mer, France

Il a renversé un piéton dimanche soir, vers deux heures du matin, à La Faute-sur-Mer. Avant de prendre la fuite. C'est l'appel à témoins lancé par la gendarmerie de Talmont-Saint-Hilaire jeudi 16 mai, pour retrouver l'auteur d'un délit de fuite présumé.

Et il a été retrouvé. En fait, il s'est présenté de lui-même à la gendarmerie.

Rétroviseur arraché

Sur l'appel à témoin, on recherchait une Seat. Il a une Seat. Même modèle, même couleur, et surtout, un rétroviseur arraché dans l'accident. Et il était effectivement à La Faute-sur-Mer dimanche. Par contre, il ne s'était pas rendu compte qu'il avait renversé quelqu'un.

Il a heurté quelque chose, oui, mais il y avait des obstacles sur la route et il n'a pas pensé qu'il pouvait s'agir d'une personne. Donc il ne s'est pas arrêté.

Le parquet ne poursuit pas

Et les enquêteurs le croient. En tout cas, le parquet a décidé de ne pas engager de poursuites pour le moment. La route n'était pas éclairée, des obstacles l'encombraient effectivement.

La procureure estime qu'elle n'a pas les éléments pour caractériser le délit de fuite. La victime, blessée, a plusieurs traumatismes.