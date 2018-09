Originaire de Luçon, Sarah, 17 ans, a été retrouvée saine et sauve par les gendarmes ce mercredi à la Mothe-Achard en Vendée. Elle se trouvait dans la maison du frère de son petit ami. L'adolescente, qui préparait un CAP vente, est en bonne santé. Elle a été placée dans un foyer. Sa famille devrait la voir ce vendredi. Sa fugue aura duré 109 jours. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis le 19 mai dernier.

Nous l'avons enfin retrouvé. J'en ai les larmes aux yeux. C'est une joie immense. Nous avons craint le pire. Pendant trois mois et demi, je n'ai dormi que deux heures par nuit. Je passais mon temps à me demander si elle était toujours vivante. Son père ne mangeait pratiquement plus. Il a perdu 10 kilos. Nous étions devenus des robots. C'est la fin d'un cauchemar. Je ne souhaite à personne de vivre un tel enfer" affirme Corinne, sa grand mère