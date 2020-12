Vendée : six blessés dont deux graves dans un accident de la route à Bournezeau

Une seule voiture est impliquée mais le bilan est lourd. L'accident de la route qui s'est produit vers 15h30 ce dimanche 20 décembre sur la route entre Bournezeau et Chantonnay a fait six blessés dont deux graves. Une jeune femme de 17 ans et un jeune homme de 23 ans sont en urgence absolue. Les pompiers les ont transporté à l'hôpital de la Roche-sur-Yon et à la clinique Saint Charles avec trois autres jeunes plus légèrement blessés, âgés entre 18 et 24 ans. On ne connaît pas pour le moment les circonstances de cet accident.