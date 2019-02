Vendée : six gilets jaunes condamnés pour l'incendie de plusieurs radars baptisé "opération Johnny"

La Roche-sur-Yon, France

Six Vendéens ont été condamnés ce lundi 4 février à des peines allant de 6 mois avec sursis à 4 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon. Ils ont reconnu avoir pris part à une action des gilets jaunes, consistant en des incendies coordonnés sur onze radars du département en une seule nuit mi-janvier. Les prévenus sont poursuivis pour la destruction de deux de ces onze radars. Une action qu'ils avaient baptisé "opération Johnny", sans doute en référence à sa chanson "allumer le feu".

Un plan imaginé pendant une "réunion de convergence" de gilets jaunes venus de toute la vendée, avec pour objectif de détruire tous les radars du département. Plusieurs équipes se montent, on prend un bidon d'huile, des pneus, l'allume-feu du barbecue du jardin.

Petit salaires, casiers vierges

Les six prévenus forment deux équipe de trois, qui, à elles deux, on participé à la destruction de deux radars sur les onze incendiés cette même nuit du 16 au 17 janvier. Il y a eu au moins une troisième équipe, et sans doute d'autres. Ils laissent même leurs portables à l'un des leurs pour qu'il borne à l'autre bout du département pendant les faits. "Comment avez-vous eu l'idée ?" demande le président. "On a vu ça à dans un reportage télé" répond l'un des gilets jaunes, tête basse, tout penaud.

Ils seront finalement attrapés grâce à un témoin, qui a vu la plaque d'immatriculation d'une berline s'éloignant en toute hâte du radar en feu. Tous ont des enfants, sont au chômage ou à petit salaire, ils sont boucher, serveur, forgeron. Il y a même un pompier volontaire parmi les incendiaires. Tous regrettent, ils disent avoir été emportés par "l'effet de groupe".

100 000 euros de dégâts pour deux radars

Ils n'ont pas réalisé, disent-ils, la gravité des faits. "On est dans la vraie vie, là", répond le juge. "La vraie vie c'est des vraies conséquences". En l'espèce, des peines qui vont de 6 mois avec sursis à 8 mois avec sursis pour ceux qui ont un casier judiciaire vierge, et quatre mois ferme pour celui qui est présenté comme le meneur d'un groupe local, et qui présente des antécédents judiciaires. Il a par ailleurs tagué des panneaux une semaine après les faits.

Ils auront peut-être aussi les dégâts à rembourser. Une audience au civil aura lieu au mois de mai. Pour seulement deux radars, il y en a pour 100 000 euros de dégâts.