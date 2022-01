Vendée : soupçonné de maltraitance sur une centaine de chiens, un homme de 72 ans devant la justice

En Vendée, un homme de 72 ans a été jugé pour maltraitance sur une centaine de chiens. Il était convoqué devant le tribunal de police de La Roche-sur-Yon vendredi 28 janvier. La décision a été mise en délibéré au 18 mars.

Des chiens "affamés, "ni identifiés ni stérilisés"

L'affaire remonte au mois de mai dernier. L'association de protection des animaux Stéphane Lamart est alertée sur la situation de chiens d'un élevage non déclaré des Lucs-sur-Boulogne. Sur place, elle décrit dans un communiqué des animaux "pour la plupart craintifs", vivant dans des conditions déplorables : "sous-alimentés et non entretenus correctement", "ni identifiés ni stérilisés".

Une situation qui durait "depuis depuis de nombreuses années", selon les témoignages recueillis par Stéphane Lamart, et dont les services vétérinaires auraient été "au courant". L'association porte plainte. La centaine de chiens est confiée à la SPA quatre mois plus tard, en septembre.

Certains chiens étaient affamés, ce qui entraînait des bagarres entre eux. - association Stéphane Lamart

Jusqu'à 750 euros d'amende

Le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience vendredi et n'était pas représenté. Il encourt jusqu'à 750 euros d'amende et la confiscation de ses animaux. Le ministère public a requis 300 euros d'amende, ainsi que la confiscation des animaux du Vendéen.

_"Les réquisitions du parquet me sont apparues très limitée_s, déplore maître Patrice Grillon, avocat de l'association Stéphane Lamart. 300 euros d'amende, c'est très peu ! Donc _c'est un très mauvais signal qui est donné_. Mais c'est parce que les poursuites sont celles d'un tribunal de police. S'agissant du prévenu, il ne risque au final pas grand chose, si ce n'est l'opprobre publique, et le fait qu'il est aujourd'hui dans le collimateur des autorités de l'Etat et des association de protection des animaux, de sorte qu'il sera toujours sous surveillance et, on l'espère, n'aura plus jamais d'animaux avec lui."