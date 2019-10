Vendée : trois jeunes interpellés pour des vols de reliques dans l'église de Bois-de-Céné

Bois-de-Céné, France

Les enquêteurs de la gendarmerie de Challans ont mis la main sur les auteurs de vols de reliques dans l'église de Bois-de-Céné au début du mois d'avril. L'affaire avait intrigué dans la commune et ému la communauté religieuse. Plusieurs objets, sans grande valeur, avaient été dérobés dans l'église, ouverte aux quatre vents. Les gendarmes sont remontés jusqu'à eux grâce à "l'aide de la population locale qui leur a fourni des renseignements précieux", indique le commandant de la compagnie des Sables-d'Olonne.

Arrêtés grâce à l'aide de la population locale

Ils ont été interpellés et placés en garde à vue le ce mercredi 16 octobre. Les trois jeunes hommes, deux mineurs et un jeune majeur, ont rapidement reconnu les faits. Leur acte n'a aucun motif religieux, il ne s'agit pas d'une profanation. Les jeunes cherchaient simplement des objets de valeur et pensaient en trouver à l'intérieur de l'église. Ils n'ont finalement emporté que des reliques en métal de valeur symbolique pour les croyants, mais sans grand intérêt pécuniaire.

Il ne s'agit pas d'une profanation

Le préjudice total s'élève à 300 euros à peine. La gendarmerie écarte également "tout lien éventuel de cette dégradation avec d'autres faits qui sont survenus en Vendée à la même période", notamment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. Les trois jeunes seront jugés en début d'année prochaine.