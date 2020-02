Vendée : un accident à Saint-Hilaire-le-Vouhis fait trois blessés dont deux graves

Une collision entre une voiture et deux motos a fait trois blessés dont deux graves samedi 15 février à Saint-Hilaire-le-Vouhis, entre La Roche-sur-Yon et Chantonnay. Deux jeunes d'une vingtaine d'années ont été transportés à l'hôpital de Nantes en urgence absolue.

Saint-Hilaire-le-Vouhis, France

Un accident de la route a fait trois blessés dont deux graves, samedi 15 février, à Saint-Hilaire-le-Vouhis (Vendée), entre La Roche-sur-Yon et Chantonnay. Il s'est produit en début d'après-midi, vers 14h30, au lieu-dit Ragouillères, selon les pompiers de Vendée. Il s'agit d'une collision entre deux motos et une voiture. Au total, sept véhicules de pompiers et de secours ont été engagés.

Deux jeunes en urgence absolue

Un jeune de 24 ans a été transporté au CHU de Nantes par hélicoptère, en urgence absolue. Un autre jeune, de 27 ans, a également été évacué vers l'hôpital de Nantes, par la route cette fois-ci. La troisième victime, un homme de 45 ans, a lui été dirigé vers l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Il est plus légèrement blessé.