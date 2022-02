Vendée : un accident de la route à Sainte-Hermine, deux jeunes garçons blessés

Deux voitures se sont percutées ce dimanche 20 février en début d'après-midi au lieu-dit la Surie à Sainte-Hermine (Vendée), entre la Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Deux jeunes garçons de 11 ans et de 3 ans sont légèrement blessés. La route est restée coupée près d'une heure.

C'est au lieu-dit la Surie, à la sortie de la commune de Sainte-Hermine direction la Roche-sur-Yon, que deux voitures se sont rentrées dedans ce dimanche 20 février. Il est alors presque 13h30, et les pompiers arrivent rapidement sur place. Au total, six camions sont mobilisés pour l'intervention. La route de l'accident est restée coupée plus d'une heure, quasiment jusqu'à 15h.

Deux blessés légers

Les conducteurs des deux voitures, 39 ans et 48 ans, ont été transportés dans les hôpitaux les plus proches. Tout comme les deux passagers, deux enfants de 11 ans et de 3 ans. Ils sont légèrement blessés dans le choc.