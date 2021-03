Vendée : un accident de la route fait six blessés

Une colission entre deux vehicules a fait six blessés dont un grave, dimanche soir à Petosse en Vendée. Les 2 voitures se sont percutées au carrefour de l'Enfer à 20h25. Un homme de 34 ans a été transporté en "urgence absolue" vers l’hôpital de La-Roche-sur-Yon. Les cinq autres blessés plus légers sont deux hommes de 34 et 75 ans, un enfant de neuf ans et deux femmes de 27 et 62 ans, tous évacués vers le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.