Vendée : un ado de 17 ans tué à scooter par un camion en dépassement

Un jeune homme de 17 ans est mort à scooter sur une départementale à Cheffois, dans l'est de la Vendée vendredi matin. Un camion qui dépassait sur la voie d'en face l'a percuté frontalement.

La Chataigneraie, France

Un adolescent de 17 ans est mort sur la route ce vendredi matin à Cheffois, près de La Chataigneraie dans l'est de la Vendée. Il circule à scooter au côté d'un autre scooter conduit par un ami, autour de 10 heures, sur la départementale 752 entre Réaumur et Cheffois. Un camion arrive sur la voie d'en face. Le chauffeur entreprend de dépasser un cycliste, et percute de plein fouet un des deux scooters.

Le jeune originaire de La Tardière

Le jeune homme, originaire de La Tardière à La Chataigneraie, est mort sur le coup. Le SAMU de Fontenay-le-Comte est intervenu sur place, ainsi que trois ambulances des pompiers et trois autres véhicules de secours.

Le conducteur du poids-lourd, un homme de 58 ans, ainsi que l'autre jeune à scooter, âgé de 16 ans et le cycliste, un homme de 35 ans, ont été transportés à l'hôpital de Fontenay. Ils ne sont pas blessés mais en état de choc.