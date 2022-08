Vendée : un adolescent intoxiqué après un début d'incendie dans un mobil-home à Avrillé

En vacances avec sa famille dans un camping d'Avrillé (Vendée), un jeune de 16 ans a dû être hospitalisé dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 août après avoir inhalé des émanations d'extincteur. En fin de journée, un début d'incendie se déclare dans le mobil-home privé que partagent les parents et les deux enfants. Pour se débarrasser d'un frelon, un des occupants asperge le contenu d'une bombe aérosol à l'intérieur du logement. "On a alors entendu une détonation, une partie du bardage a été soufflée", raconte le directeur du camping. "Le spot d'éclairage du mobil-home est tombé au sol, et le feu a pris au niveau de l'intérieur du toit".

Le jeune hors de danger

En attendant les pompiers, lui-même et plusieurs campeurs éloignent les bouteilles de gaz et vident le contenu de cinq extincteurs à l'intérieur du mobil-home. C'est à ce moment-là que le jeune homme décide de retourner dans le logement, pour y récupérer quelques affaires, et qu'il inhale les émanations toxiques. "Quand les pompiers sont arrivés, il s'est effondré devant moi", raconte le directeur. Il est alors évacué en état d'urgence absolue vers l'hôpital de la Roche-sur-Yon, mais son état s'améliore rapidement : il a pu sortir de l'hôpital mercredi en fin de matinée, et revenir au camping. Les pompiers ayant détruit le mobil-home pour vérifier que le feu était bien éteint, c'est dans un autre logement, mis à disposition par le camping, que la famille va terminer ses vacances.