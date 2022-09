Vendée : un automobiliste piégé dans sa voiture au Champ-Saint-Père

Un automobiliste s'est retrouvé piégé dans sa voiture après un accident de la route. Cela s'est passé ce dimanche 11 septembre en fin de matinée, entre 11 heures et 13 heures. La victime circulait sur la route départementale D12 non loin de la commune du Champ-Saint-Père en Vendée, commune située entre la Roche-sur-Yon et Luçon, lorsque l'accident s'est produit. Cette personne, secourue par les pompiers, est légèrement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital de la Roche-sur-Yon. Ses jours ne sont pas en danger.

