Vendée : un automobiliste piégé sur le passage du Gois

Un automobiliste s'est fait piéger par la marée, ce mercredi marin, sur le passage du Gois, en Vendée. L'homme a été secouru par les pompiers. Il est sain et sauf.

La passage du Gois, entre le continent et l'île de Noirmoutier

C'est malheureusement assez fréquent : un automobiliste a une nouvelle fois été surpris par la marée montante, ce mercredi matin, sur le passage du Gois, entre l'île de Noirmoutier et le continent. L'alerte a été donnée peu avant 10h. Les sapeurs pompiers ont pu intervenir rapidement, notamment avec un bateau pneumatique, et ramener le conducteur au sec. Une ambulance avait également été mobilisée, mais finalement, l'homme, sain et sauf, n'a pas eu besoin de soins.