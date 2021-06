Deux jeunes de 17 ans sont blessés après avoir été renversé par un automobiliste ce samedi à La Chapelle-Palluau, une commune rurale entre Challans et La Roche-sur-Yon en Vendée. Une enquête est ouverte pour retrouver le conducteur de la voiture qui a pris la fuite.

Vendée : un automobiliste renverse deux adolescents et prend la fuite

Deux adolescents sont blessés dont un gravement après s'être fait renverser par une voiture ce samedi à La Chapelle-Palluau entre Challans et La Roche-sur-Yon. Ces deux jeunes de 17 ans habitent la commune et rentraient chez eux lorsqu'ils ont été percutés par un automobiliste. Ce dernier a pris la fuite et une enquête est désormais ouverte pour le retrouver.

Deux interpellations

Les gendarmes ont interpellé et placé en garde à vue deux personnes le lendemain, sans pouvoir établir avec certitude pour le moment qu'il s'agit bien du conducteur et de son éventuel passager. L'enquête est confiée à la gendarmerie des Sables-d'Olonne, sous la direction du parquet.