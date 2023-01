Vendée : un automobiliste très grièvement blessé dans un accident avec un poids lourd

Un homme de 64 ans a été transporté dans un état très grave à l'hôpital de La Roche-sur-Yon mardi 3 janvier au matin. Cet automobiliste est entré en collision avec un poids lourd de 44 tonnes transportant un mobil home et une voiture. L'accident s'est produit à Saint-Jean-de-Monts. La victime était incarcérée dans son véhicule à l'arrivée des secours. Sa passagère, 65 ans, a été plus légèrement touchée et hospitalisée à Challans. Le conducteur du poids Lourd, âgé de 42 ans, est choqué mais il n'a pas été blessé.

