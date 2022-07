Vendée : un bébé sauvé par un secouriste bénévole grâce à une application sur smartphone

Le lieu précis et la date sont tenus secrets pour protéger la famille, mais ce qui est important c'est l'histoire qui se finit bien. Au début du mois sur le littoral, les pompiers de Vendée ont réussi à sauver un nourrisson qui venait de faire un arrêt cardiaque. Dès l'alerte donnée, l'opérateur du SDIS (service départemental d'incendie et de secours ) qui a reçu l'appel, a déclenché le dispositif du "Bon Samaritain".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une application sur smartphone

Ce dispositif permet à toute personne ayant téléchargé une application sur smartphone de recevoir une alerte, si elle se trouve à proximité du lieu où vient de se produire l'accident en question ( malaise, étouffement...). Ensuite, si la personne répond, elle se rend sur place pour prodiguer les premiers gestes.

En Vendée, on ne l'utilise que pour les malaises cardiaques

L'outil est mis à disposition par la structure "le Bon samaritain" mais "ce sont bien les services de secours (Pompiers, Samu, Smur) qui décident de l'utiliser comme bon leur semble, au cas par cas" explique Eric Doxat le responsable communication du Bon Samaritain. En l'occurrence en Vendée, "on ne l'utilise que pour les malaises cardiaques" précise le capitaine Julien Pileggi du SDIS 85," car on considère que l'urgence la plus grave c'est l'arrêt cardiaque et que c'est ce type d'intervention que maitrisent le mieux les secouristes bénévoles. L'idée n'étant pas de mettre en danger les personnes qui interviennent." Dans d'autres départements, le dispositif est parfois déclenché aussi pour les étouffements, les "fausses routes".

Raccourcir les délais d'intervention

L'idée d'origine c'est de raccourcir les délais d'intervention. "En cas d'arrêt cardiaque, il faut agir dans les quatre minutes pour espérer sauver une vie et éviter les séquelles explique Eric Doxat, or la moyenne en France des délais d'intervention des pompiers c'est plutôt dix minutes et c'est une moyenne donc, suivant où vous vous trouvez, ça peut être beaucoup plus long".

Sur la base du volontariat

D'où ce dispositif qui fonctionne sur la base du volontariat. Vous téléchargez une application sur votre smartphone, l'application "Staying Alive", vous renseignez ensuite si vous êtes formés ou non aux premiers secours, vous fournissez le cas échéant votre diplôme. Mais vous pouvez aussi vous inscrire sans être formés. "Les "Bon samaritains" non formés sont aussi acceptés, on peut les envoyer chercher le défibrillateur le plus proche car sur l'application on recense aussi les défibrillateurs" précise encore Eric Doxat.

Évidemment, même si on a téléchargé l'application, on n'a aucune obligation d'intervenir, on peut se déclarer indisponible et on ne risque rien sur le plan judiciaire. "C'est un dispositif qu'on utilise quasi quotidiennement, mais ce n'est pas parce qu'on le déclenche qu'il y a quelqu'un qui répond" explique encore le capitaine Pileggi.