Un car scolaire et une voiture se sont percutés, ce lundi matin, au Poiroux, en Vendée. L'automobiliste de 24 ans a été transporté en urgence absolue à l’hôpital de la Roche-sur-Yon. La conductrice de l'autobus dans lequel aucun enfant n'était présent à bord est elle légèrement blessée.

Vendée : un blessé grave dans un accident entre une voiture et un car scolaire

Un automobiliste a été transporté en urgence absolu à l'hôpital de la Roche-sur-Yon, en Vendée, après un accident entre un car scolaire et une voiture.

Poiroux, France

L'accident s'est produit peu après 8h30, ce lundi matin, au niveau de la Croisée de la Lièvre, au Poiroux, en Vendée. Un car scolaire et une voiture se sont percutés dans cette commune située à l'est de Talmont-Saint-Hilaire, sans que l'on en sache plus pour le moment sur les circonstances de cette collision. Un homme est grièvement blessé.

Il n'y avait pas d'enfants à bord du car scolaire

L'automobiliste de 24 ans a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de la Roche-sur-Yon après ce violent choc. La conductrice du car scolaire, âgée de 54 ans, est elle plus légèrement touchée mais a tout de même du être hospitalisée aux Sables-d'Olonne. Par chance, aucun enfant n'était à bord de l'autobus, ce lundi matin.