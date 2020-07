Vendée : un enfant de 10 ans et une femme gravement blessés dans un accident de voiture

Un accident violent en Vendée dans la nuit de samedi à dimanche 19 juillet à Aizenay. Deux voitures sont impliquées. Ça s'est passé vers 4h00 du matin, sur la RD55. Au total il y a eu quatre victimes.

Un enfant de 10 ans et une femme de 40 ans sont gravement blessés. Le premier a été transporté au CHU de Nantes. La quadragénaire est à l'hôpital de la roche-sur-Yon. Une fille de 13 ans et un homme de 35 ans sont plus légèrement blessés.

L'une des voitures a terminé sa course dans un champs et un enfant était bloqué dans un des véhicules.