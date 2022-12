Vendée : un four industriel prend feu, quatre personnes intoxiquées

Un incendie s'est déclaré chez Mariebel, dans une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la pâtisserie des Lucs-sur-Boulogne, en Vendée, ce jeudi après-midi, boulevard de Lattre de Tassigny. Le feu a pris dans un four industriel électrique de 50 mètres de long, à l'intérieur d'un bâtiment de 2.000 m2.

Quatre personnes intoxiquées

Seize personnes ont été évacuées dont quatre qui ont dû être emmenées à l'hôpital. Un homme de 40 ans et une femme de 54 ans, transportés par les pompiers à l'hôpital de La Roche-sur-Yon et deux hommes de 48 et 57 ans, transportés, eux, à la clinique Saint-Charles.

Du chômage technique

De nombreux pompiers, 51 en tout, ont été envoyés sur place. Leur intervention a duré près de 9 heures. D'après leurs estimations, une trentaine de salariés de l'entreprise devraient être au chômage technique pour au moins deux jours.