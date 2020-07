Vendée : un garçon de 9 ans se noie dans la piscine d'un camping

"C'est très dur" confie Joël Monvoisin, le maire de la commune d'Angles (Vendée). Ce samedi 11 juillet à midi, un enfant de 9 ans est mort. Il s'est noyé dans la piscine du camping Moncalm.

L’aîné, de la famille, sa mère, son beau-père et ses deux demi-frères sont arrivés au camping ce samedi vers 12h00. Alors que la famille originaire du Nord de la France s'installe, le plus grand des enfants se dirige, seul, vers la piscine. Il saute dans l'eau à 12h57 d'après la caméra de surveillance. Sur les images les forces de l'ordre voient un garçon qui panique, et la profondeur d'un mètre et soixante centimètres lui est fatal.

La maman et le beau père du garçon sont en état de choc. Ils sont au Centre hospitalier de la Roche-sur-Yon. Le corps du jeune a été transporté à Nantes pour une autopsie afin de vérifier notamment s'il n'avait pas de maladie. Le maire, Joël Monvoisin tient à rappeler "l' importance de surveiller les enfants à la piscine ou aux abords d'un plan d'eau".

La Police national, le pompiers d'Angles et des Sables d'Olonne étaient sur place. Même chose pour les gendarmes de la Tranche-sur-mer et de Moutiers-les-Mauxfaits.