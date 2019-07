Vendée : un homme arrêté pour une vingtaine de dégradation dans des églises

Après un an et demi de recherches, les gendarmes de Vendée viennent d'arrêter un homme de 45 ans. C'est lui qui aurait fait des dégâts dans plusieurs églises du département.

Vendée, France

Les dégradations sont restées mystérieuses pendant plusieurs mois, dans les églises de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. Des statues ont été poussées à terre et brisées en mille morceaux, des pierres ont été jetées dans les vitraux, le bénitier et la crèche de Noël ont été dégradés... En un an, les paroissiens ont déposé des dizaines de plaintes, certaines portes des édifices ont été fermées et des caméras ont même été installées.

"Rien de sataniste, c'est de la pure délinquance"

Ce sont finalement des traces ADN qui ont permis d'identifier un homme de 45 ans. Ses explications restent floues, pour l'instant, mais a priori, il n'aurait pas de problème particulier avec la religion. "Rien de sataniste", confirme le procureur de la République, "c'est de la pure délinquance". Le quadragénaire a avoué qu'il avait jeté des pierres dans les vitraux, qu'il avait décapité des statues et abîmés des bénitiers. Le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Blanchet, décrit cet homme comme quelqu'un en marge de la société. Il vit seul et il n'a pas d'emploi.

Cette arrestation est un soulagement pour les paroissiens mais aussi pour François Blanchet : "les dégradations sont intervenues dans un contexte nationale où de nombreuses autres églises ont été dégradées. On est donc soulagé que ça n'ait rien à voir avec ça : ce n'est pas quelque chose d'organisé pour dégrader volontairement les lieux religieux."

La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, notamment, a porté plainte. Le maire espère donc qu'il sera jugé et que les dégâts seront pris en charge.