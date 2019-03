Vendée : un homme jugé devant la cour d'assises pour 27 coups de couteau sur son ex-compagne

La Roche-sur-Yon, France

Nous sommes le 27 janvier 2017, en pleine rue Paul Doumer en centre-ville de La Roche-sur-Yon, à peine passée l'heure de sortie des bureaux. Un homme remonte la rue en courant, et attaque une jeune femme au couteau, devant plusieurs témoins. Retrouvé moins de deux heures plus tard par la police, il est jugé depuis ce mardi devant la cour d'assises de La Roche-sur-Yon, accusé de tentative de meurtre sur son ex-compagne.

27 coups de couteau

L'un d'entre eux a été appelé à la barre, au premier jour du procès. Les cris, il les a entendus depuis sa fenêtre ouverte. Le jour tombe, et sous la lueur des réverbères, à 10 mètres de là, lui et sa femme voient un homme qui empoigne une femme par derrière. Sa main gauche tient la tête, sa main droite assène de rapides coups de couteau au visage.

Ma femme a crié : "Lâchez-là", et l'homme s'est arrêté, il s'est tourné dans notre direction, puis il a recommencé à frapper" - Un témoin à la barre

27 coups de couteau en tout, notera la présidente. Sept au visage, quatre au crâne, dix-sept aux bras et aux poignets, qu'elle a utilisé pour se protéger le visage. La victime, dans sa déposition, indiquera avoir senti la douleur au premier coup de couteau, puis avoir été comme anesthésiée : "Je n'ai eu que la sensation de la lame qui traversait la peau".

"Qu'elle ne puisse plus refaire sa vie"

L'accusé reconnaît avoir porté le premier coup, "ensuite", dit-il, "je ne me souviens pas". L'homme a une longue histoire de violences envers ses ex-compagnes, qu'il reconnaît, sans toutefois leur témoigner aucune empathie. Et cette fois-là comme les précédentes, il refuse d'accepter la rupture : "Je voulais lui faire mal", mais, assure-t-il, "je n'ai jamais voulu la tuer".

Je savais qu'elle ne serait plus jamais amoureuse de moi. Je voulais que plus jamais on ne la regarde, qu'elle ne puisse plus refaire sa vie" - L'accusé à la barre

La présidente du tribunal lui explique qu'en droit, l'intention de tuer, "ce n'est pas seulement dire : je veux tuer, c'est aussi le déroulé des faits". "Lui faire mal, vous le faisiez déjà très bien avec vos poings. Pourquoi avoir un pris un couteau ?", demande le procureur. "Pour la défigurer ?" "Oui", répond l'accusé. "Je voulais que plus jamais on ne la regarde, qu'elle ne puisse plus refaire sa vie".

Le verdict est attendu vendredi 22 mars. L'accusé, détenu depuis le lendemain des faits soit deux ans et presque trois mois, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.