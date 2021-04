Vendée : un homme se noie en faisant du kayak

Un homme de 71 ans est mort en faisant du Kayak ce dimanche après-midi au large de Longeville-sur–Mer, en Vendée. Son embarcation s'est retournée à environ 400 mètres de la côte. C'est un témoin qui a donné l'alerte.

Les secours sont intervenus au moyen d’un hélicoptère de la Marine Nationale, et d’un appareil des pompiers, l’Héli15. Un semi rigide (ESAS) a également été mobilisé, ainsi qu’un Véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et deux véhicules tout-terrain ( VLTT). Mais l’homme n'a pas pu être réanimé. Son décès a été constaté par le médecin du SMUR.