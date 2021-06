Vendée : un homme soupçonné de maltraitance sur 80 chiens

La situation durait depuis plusieurs années et elle était intenable. L'association Stéphane Larmart de "défense des droits des animaux" a déposé plainte, ce lundi, à l'encontre d'un septuagénaire des Lucs-sur-Boulogne, en Vendée. Selon l'association, l'homme de 72 ans vivait avec 80 chiens qui souffraient de "mauvais traitements", a appris France Bleu Loire Océan. Plusieurs autres associations ont également été contactées pour tenter de placer au plus vite ces chiens.

Des animaux "craintifs", et dans leur majorité "ni identifiés, ni stérilisés"

L'alerte date du 12 mai dernier. Plusieurs témoignages émanant du voisinage du retraité font état "d'un particulier qui détiendrait à son domicile entre 80 et 100 chiens". L'association ouvre une enquête et se rend sur place. "Le constat est édifiant, décrit l'association. Les animaux sont pour la plupart craintifs et vivent dans de mauvaises conditions. Dans leur majorité, ces animaux ne sont pas identifiés ni stérilisés, ce qui, de ce fait, occasionne une reproduction intensive. À savoir qu'ils se reproduisent entre pères, mères frères et sœurs, causant une consanguinité très mauvaise, voire dangereuse pour leur santé, puisqu'elle peut entraîner différentes pathologies."

Dans son rapport qui précède le dépôt de plainte, Stéphane Larmart évoque également un problème de pelage dû à la sous-nutrition des chiens, qui elle-même entraîne des bagarres. Les conditions d'hygiène dans les enclos sont quant à elles décrites comme insupportables avec des "animaux qui défèquent et urinent à même le sol". L'association, qui parle "d''élevage clandestin" explique en plus que l'homme de 72 ans ne disposait pas d'autorisation préfectorale. Elle souhaite désormais que les chiens soient confiés au plus vite à des associations et affirme pouvoir en accueillir une partie.