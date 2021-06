Vendée : un homme suspecté d’avoir tué ses parents

Une enquête a été ouverte après la mort d’un couple de retraités dans leur maison, à Notre-Dame-de-Riez, en Vendée. Le drame se serait produit dans la nuit de samedi à dimanche. Le procureur de la république des Sables d'Olonne, Olivier Couvignou, confirme la piste criminelle. Les deux septuagénaires ont été tués d'une façon encore inconnue, mais pas par arme à feu. Les autopsies à venir permettront d'en savoir plus.

Le fils placé en garde à vue

Sur place, les gendarmes ont interpellé le fils des victimes, âgé de 37 ans, et qui vivait chez ses parents. Il a été placé en garde à vue. Le procureur précise qu'à ce stade, il ne peut donner aucune information sur les raisons de ce drame. Le suspect n'est pas connu de la gendarmerie ou de la justice. Son audition devrait commencer ce lundi. Il y a encore beaucoup d'inconnues. On ne sait pas notamment comment et par qui l'alerte a été donnée.

L’enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherche des Sables d'Olonne, aidés par leur collègues de la section de recherche de Nantes.