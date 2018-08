Un homme est mort et un autre a été grièvement blessé au cours d'un règlement de comptes ce mardi soir à la Roche-sur-Yon. L'auteur des faits a été interpellé.

La Roche-sur-Yon, France

Les faits se sont produits aux alentours de 22h30 ce mardi soir, dans le quartier de la Vigne aux Roses à la Roche-sur-Yon. Un homme en a agressé deux autres avec une arme blanche dans la rue, entre un immeuble et l'entrée du parc qui borde le quartier. Malgré l'arrivée rapide des pompiers et de deux ambulances du SAMU, l'une des victimes est décédée sur place. Le second homme a été transporté au CHD dans un état grave.

L'auteur des faits a été interpellé quelques instants plus tard dans le centre-ville.

Selon des habitants du quartier, ce meurtre serait le fruit d'un règlement de comptes entre des bandes rivales, opposant les communautés maghrébine et arménienne. Des incidents auraient déjà eu lieu ces derniers jours.