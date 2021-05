Vendée : un homme tué par balles

Les gendarmes l'ont trouvé au sol devant la maison familiale rurale (MFR) du Poiré-sur-Vie en Vendée ce samedi vers 22h30. Ce jeune homme s'est fait tiré dessus et est mort d'une balle dans la tête quelques heures plus tard à l'hôpital. Une enquête est ouverte et si les circonstances de ce drame reste encore flou, les gendarmes privilégient la piste de l'homicide volontaire. Aucune arme n'a été retrouvée sur place.