Vendée : un jeune homme de 21 ans gravement blessé après un accident de moto

Un jeune homme de 21 ans est gravement blessé après un accident de la route au sud de la Vendée. Vers 22h samedi 20 février, il circulait sur une route départementale aux Magnils Reigniers près de Luçon quand il a perdu le contrôle de son véhicule. Les pompiers sont intervenus rapidement pour le secourir et l'ont transporté au centre départemental hospitalier le plus proche. Une enquête est ouverte pour tenter d'en savoir plus sur les circonstances de cet accident.